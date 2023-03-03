J-Hope из BTS и J.Cole выпустили клип на совместный трек «On the Street»

Участник BTS J-Hope выпустил клип «On the Street» на совместный трек с рэпером J.Cole. Песня вышла вскоре после объявления, что J-Hope будет призван на 18-месячную обязательную военную службу в Южной Корее.
В атмосферном клипе музыканты прогуливаются по городским улицам, поют и пританцовывают. Танцы много значат для участника BTS, так как свой творческий путь он начинал как танцор в коллективе Neuron.
В своем интервью Variety J-Hope признался, что долгое время мечтал о фите с J.Cole, которого он называл своим идолом и музой. Музыкант также рассказал, что для него песня «On the Street» — это новая жизненная глава.
«Я хотел поделиться новой музыкой в качестве подарка всем моим поклонникам. <…> Послание, которое я хочу донести, заключается в том, что, подобно бабочке, взмахом своих крыльев я надеюсь охватить как можно больше людей, давая им силу и утешение», — подчеркнул J-Hope.