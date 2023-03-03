Президента Zoom Грега Томба уволили «без указания причин» менее чем через год после назначения

Компания Zoom уволила президента Грега Томба «без указания причин» менее чем через год после его назначения. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Томб начал работать в Zoom только в июне 2022 года. Однако оставался во главе компании недолго. После увольнения он получит выходное пособие в соответствии с договоренностями, подчеркнули в Zoom.
Представитель компании добавил, что пока руководство бизнеса не планирует искать замену Томбу. Никаких других комментариев относительно ухода Томба не последовало.
Аналитик MoffetNathanson Стерлинг Оти отметил, что увольнение Томба произошло через несколько дней после появления квартального отчета о деятельности видеосервиса. Они показали, что замедление роста продаж Zoom по-прежнему не ликвидировано, хотя прибыль компании превышает ожидания.
Акции Zoom упали после внезапного увольнения Томба на 2%. На Уолл-стрит эту новость встретили негативно, отметив, что отсутствие информации о причинах ухода специалиста создает почву для спекуляций.