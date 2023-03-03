В Крыму петербуржца осудили на 6 лет за госизмену. Он пытался доплыть до Одессы и вступить в ВСУ

Верховный суд Крыма приговорил петербуржца к шести годам колонии за попытку госизмены. Мужчина пытался доплыть до Одессы и присоединиться к Вооруженным силам Украины, сообщило РИА «Новости».
40-летний житель Петербурга намеревался участвовать в боевых действиях. По информации обвинения, он связался с добровольческим подразделением и договорился приехать на территорию Украины.
Покинуть Россию через Брянскую область у мужчины не получилось. Тогда он попытался добраться до Украины через Крым. Петербуржец купил гидрокостюм, ласты, наручный компас, подводный фонарь и водонепроницаемые мешки.
В августе он отправился вплавь в направлении Одессы, взяв с собой военное снаряжение. 8 августа пловца заметили пограничники вблизи села Оленевка.
«Подсудимый выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации, уклоняясь от возможного пресечения его противоправной деятельности», — рассказали в пресс-службе суда.
Мужчину осудили за подготовку к госизмене и незаконное пересечение границы России. Тюремный срок петербуржец проведет в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили дополнительное наказание — ограничение свободы на год после выхода из тюрьмы.