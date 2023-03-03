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В Крыму петербуржца осудили на 6 лет за госизмену. Он пытался доплыть до Одессы и вступить в ВСУ

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:47

Верховный суд Крыма приговорил петербуржца к шести годам колонии за попытку госизмены. Мужчина пытался доплыть до Одессы и присоединиться к Вооруженным силам Украины, сообщило РИА «Новости».

40-летний житель Петербурга намеревался участвовать в боевых действиях. По информации обвинения, он связался с добровольческим подразделением и договорился приехать на территорию Украины.

Покинуть Россию через Брянскую область у мужчины не получилось. Тогда он попытался добраться до Украины через Крым. Петербуржец купил гидрокостюм, ласты, наручный компас, подводный фонарь и водонепроницаемые мешки.

В августе он отправился вплавь в направлении Одессы, взяв с собой военное снаряжение. 8 августа пловца заметили пограничники вблизи села Оленевка.

«Подсудимый выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации, уклоняясь от возможного пресечения его противоправной деятельности», — рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину осудили за подготовку к госизмене и незаконное пересечение границы России. Тюремный срок петербуржец проведет в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили дополнительное наказание — ограничение свободы на год после выхода из тюрьмы.

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