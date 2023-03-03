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Пятый сезон «Звездного пути: Дискавери» станет последним

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:51

Paramount+ объявила, что самый продолжительный оригинальный сериал «Звездный путь: Дискавери» завершится пятым сезоном. Слова компании передает Deadline.

В стрим-сервисе также рассказали, что премьера последнего сезона состоится в начале 2024-го. Ранее предполагалось, что продолжение увидит свет в этом году.

«Звездный путь: Дискавери» — многолетний фаворит на сервисе, близкий и дорогой сердцам поклонников «Звездного пути», а также всем нам здесь, на Paramount+», — подчеркнула Таня Джайлз, главный программист Paramount Streaming.

В последнем сезоне снялись Соникуа Мартин-Грин, Даг Джонс, Энтони Рэпп, Мэри Уайзман, Уилсон Круз, Дэвид Аджала, Блу дель Баррио и Каллум Кит Ренни.

«Звездный путь: Дискавери» стартовал в 2017, положив начало франшизе «Звездный путь» на стриминге, которая выросла до пяти проектов. Действие шоу развивается за 10 лет до событий «Оригинального сериала». Шоураннеры — Брайан Фуллер и Алекс Куртцман.

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