Reuters: Россия планирует законсервировать взорванные «Северные потоки»

Взрывы на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море произошли в конце сентября. В результате были повреждены три из четырех линий. К моменту инцидента ни одна из них не функционировала: «Северный поток-1» простаивал с конца августа, он закрылся на техобслуживание, «Северный поток-2» так и не был введен в эксплуатацию.