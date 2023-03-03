Reuters: Россия планирует законсервировать взорванные «Северные потоки»

Информагентство Reuters сообщило со ссылкой на собственные анонимные источники, что российские власти якобы собираются законсервировать взорванные газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
По информации СМИ, в данный момент Россия не планирует восстанавливать поврежденные трубы и вновь вводить их в эксплуатацию. Власти предполагают, что необходимости в использовании обоих «Потоков» в ближайшее время не будет.
Источники Reuters пояснили, что российское руководство не видит перспектив на значительное улучшение отношений с Западом. В связи с этим трубопроводы хотят законсервировать.
За последний год европейские государства сократили импорт российских энергоносителей. Объем поставок за рубеж снизился в 2022 году почти вдвое и достиг постсоветского минимума в 101 млрд куб. м.
Один из собеседников информагентства назвал проект «Северных потоков» «похороненным». Тем не менее СМИ отмечает, что техническая возможность восстановления газопроводов существует.
Трубы планируют законсервировать, чтобы реактивировать их в будущем, если такая необходимость появится. Это может произойти, например, если подорожает сжиженный газ, который в Европу поставляют США.
Взрывы на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море произошли в конце сентября. В результате были повреждены три из четырех линий. К моменту инцидента ни одна из них не функционировала: «Северный поток-1» простаивал с конца августа, он закрылся на техобслуживание, «Северный поток-2» так и не был введен в эксплуатацию.