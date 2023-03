Дети Леонарда Коэна обвинили его бывшего менеджера в подделке документов о наследстве

Леонард Коэн — один из главных англоязычных поэтов-песенников, которого можно поставить в один ряд с Бобом Диланом и Нилом Янгом. На его счету 14 пластинок, самые известные из которых — «Songs of Leonard Cohen» (1967), «Songs from a Room» (1969) и «Songs of Love and Hate» (1971). Обзор на четырнадцатую, предсмертную «You Want It Darker» можно прочесть в архивном материале «Афиши Daily».