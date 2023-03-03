Дети Леонарда Коэна обвинили его бывшего менеджера в подделке документов о наследстве

Лорка и Адам Коэн, дети великого канадско-американского музыканта Леонарда Коэна, обвинили его экс-менеджера Роберта Кори в подделке документов и потребовали лишить его статуса представителя артиста. О сюжете рассказывает Variety со ссылкой на данные суда.
Издание пишет, что в центре иска — фонд, так называемый траст. По видимому, речь идет о завещательном трасте, куда входит имущество общей стоимостью 48 миллионов долларов.
Коэны хотят получить управление наследством отца, а также вернуть деньги, которые Кори заработал в статусе представителя (он же, согласно законодательству ряда западных стран, называется трасти, или доверительный собственник).
Variety поясняет, что с точки зрения доходов Кори основное внимание направлено на сделку, которую тот заключил с компанией Hipgnosis Songs. Последняя за 58 млн долларов приобрела права на 278 песен Коэна, включая его важнейшие композиции «Hallelujah», «So Long, Marianne» и «Suzanne».
Сделка состоялась в 2022 году. В иске говорится, что музыкант «умирал и находился под сильным воздействием лекарств», когда в июле 2016-го подписал соглашение, по которому Кори получал комиссию в размере 15% от такой продажи. Коэн скончался несколькими месяцами спустя.
В судебных документах указано: работавший ранее с Робертом Кори адвокат Рив Чадд признался, что подменил подписанный Коэном трастовый договор на тот, что делал его клиента представителем артиста.
Издание приводит часть показаний Чадда.
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— Верно.
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— Если вы посмотрите на следующую страницу, вы увидите заверенные вами подписи Леонарда Коэна, верно?
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— Да.
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— Вы не заверяли подписи Леонарда Коэна на этой версии трастового договора, верно?
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— Не заверял. Создание этого документа было ужасной ошибкой с моей стороны.
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— Очевидно, Леонард Коэн никогда не знал о существовании Приложения 1 (его содержание не приводится. — Прим. ред.), верно?
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— Верно.
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— Потому что вы создали этот документ после смерти Леонарда Коэна, верно?
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— Верно.
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— Как вы создали этот документ?
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— Я заменил страницы в исходном документе.
Как указано в ходатайстве, Кори утверждает, что не просматривал и не читал трастовые договоры, перед тем как подписать их. Там также сообщается, что он датировал документ задним числом, что позволило ему организовать посвященную Леонарду Коэну выставку в Художественной галерее Онтарио — и получать с экспозиции доход.
Выставка открылась в декабре 2022 года и продлится до апреля 2023-го. Кори заплатил себе и другим, включая своего сына, «сотни тысяч долларов» за хранение и содержание архивов Коэна, пишет Variety со ссылкой на иск.
Лорка и Адам Коэн утверждают, что Роберт Кори неправомерно вступал в деловые отношения, заключал договоры без их согласия, отказывался предоставить им «существенные данные» о денежных переводах и незаконно присвоил их активы.
Кроме того, как говорится в иске, Кори отказался перераспределять имущество из траста между наследниками, «чтобы продолжать неправомерно обогащаться». Официальных комментариев с его стороны пока не последовало, Variety обещает освещать эту тему в дальнейшем.
Леонард Коэн — один из главных англоязычных поэтов-песенников, которого можно поставить в один ряд с Бобом Диланом и Нилом Янгом. На его счету 14 пластинок, самые известные из которых — «Songs of Leonard Cohen» (1967), «Songs from a Room» (1969) и «Songs of Love and Hate» (1971). Обзор на четырнадцатую, предсмертную «You Want It Darker» можно прочесть в архивном материале «Афиши Daily».