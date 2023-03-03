Дети Леонарда Коэна обвинили его бывшего менеджера в подделке документов о наследстве

— Итак, Леонард Коэн не подписывал эту версию трастового договора, верно?

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— Верно.

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— Если вы посмотрите на следующую страницу, вы увидите заверенные вами подписи Леонарда Коэна, верно?

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— Да.

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— Вы не заверяли подписи Леонарда Коэна на этой версии трастового договора, верно?

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— Не заверял. Создание этого документа было ужасной ошибкой с моей стороны.

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— Очевидно, Леонард Коэн никогда не знал о существовании Приложения 1 (его содержание не приводится. — Прим. ред.), верно?

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— Верно.

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— Потому что вы создали этот документ после смерти Леонарда Коэна, верно?

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— Верно.

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— Как вы создали этот документ?

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— Я заменил страницы в исходном документе.