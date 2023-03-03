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В Госдуме разрабатывается законопроект о запрете делать фото и видео на уроках

Виктория Шанина
Сегодня в 16:42

В комитете Госдумы по просвещению разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Ольгу Казакову.

По ее словам, инициатива «родилась из обращения педагогов». Они «говорят о том, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой, а нужно заниматься обучением».

Законопроект предполагает, что делать фото и видео можно будет только с разрешения администрации или директора школы. Получить его можно будет, если съемка, например, необходима в образовательных целях.

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Госдума
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Ольга Казакова
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