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WOF: к 2035-му больше половины населения Земли будет страдать от ожирения

Виктория Шанина
Сегодня в 15:51

Более половины населения планеты к 2035 году будет страдать от избыточного веса. К такому выводу пришла Всемирная федерация по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, или WOF), пишет Би-би-си.

Ожирение, согласно прогнозу WOF, будет более чем у 4 млрд человек. Сильнее всего это отразится на населении стран Азии и Африки, в том числе из‑за низкого уровня дохода, а также на детях.

Президент федерации, профессор Луиза Баур считает, что странам нужно «действовать сейчас или они рискуют столкнуться с последствиями в будущем». Политики во всем мире «должны сделать все возможное, чтобы избежать экономических проблем».

WOF обеспокоена тем, что рост числа людей с избыточным весом окажет серьезное влияние на мировую экономику. Затраты человечества к 2035 году увеличатся до 4 трлн долларов.

Речь идет, в частности, о тратах на увеличение производства диетических продуктов, а также врачей, которые помогают контролировать вес и решать проблемы со здоровьем из‑за лишнего веса.

Отдельно в отчете подчеркивается, что за экономические последствия такой ситуации ни в коем случае не ответственны люди, которые страдают от ожирения.

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