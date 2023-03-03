В России возобновили печать пятирублевых и десятирублевых купюр

О планах ЦБ возобновить производство купюр по 5 и 10 рублей стало известно в июле 2022 года. Тогда Белов пояснял, что в 2000-х годах эти банкноты были в активном обращении, но быстро изнашивались, поэтому их заменили на монеты, хоть их и дороже производить. Теперь Центробанк посчитал вновь целесообразным ввести их в оборот.