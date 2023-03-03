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В России возобновили печать пятирублевых и десятирублевых купюр

Семён Гудошников
Сегодня в 15:26

Центробанк возобновил печать купюр номиналом пять и десять рублей. Об этом заявил зампред Банка России Сергей Белов, пишет «Прайм».

По его словам, в конце 2022 года банкноты завезли в регионы, сейчас они уже входят в обращение в ряде субъектов. Каких именно, Белов не уточнил.

Также Белов не сказал ничего про дизайн новых купюр. На пятирублевой купюре образца 1997 года были изображены памятник «Тысячелетие России» и Новгородский кремль, а на десятирублевой — часовня в Красноярске и мост через реку Енисей.

О планах ЦБ возобновить производство купюр по 5 и 10 рублей стало известно в июле 2022 года. Тогда Белов пояснял, что в 2000-х годах эти банкноты были в активном обращении, но быстро изнашивались, поэтому их заменили на монеты, хоть их и дороже производить. Теперь Центробанк посчитал вновь целесообразным ввести их в оборот.

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Банк России
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Сергей Белов
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