В черногорской Подгорице неизвестный взорвал бомбу у здания суда

Неизвестный взорвал бомбу у здания Основного суда черногорской столицы Подгорицы. Об этом сообщает «Радио и телевизия Црне Горе» со ссылкой на полицию.
Взрывное устройство было взорвано у входа во двор суда. Предполагается, что это было самоубийство. Точные мотивы пока неизвестны.
Сам преступник погиб, еще пять человек ранены. Пострадавшие госпитализированы, их состояние стабильно.
В момент взрыва в здании суда находилось большое количество людей. На месте работают полицейские, пожарные и медики.