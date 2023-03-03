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В черногорской Подгорице неизвестный взорвал бомбу у здания суда

Семён Гудошников
Сегодня в 14:40

Неизвестный взорвал бомбу у здания Основного суда черногорской столицы Подгорицы. Об этом сообщает «Радио и телевизия Црне Горе» со ссылкой на полицию.

Взрывное устройство было взорвано у входа во двор суда. Предполагается, что это было самоубийство. Точные мотивы пока неизвестны.

Сам преступник погиб, еще пять человек ранены. Пострадавшие госпитализированы, их состояние стабильно.

В момент взрыва в здании суда находилось большое количество людей. На месте работают полицейские, пожарные и медики.

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