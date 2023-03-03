Из App Store пропало приложение издания Sports.ru

Онлайн-магазин App Store удалил приложение российского спортивного издания Sports.ru. Внимание на это обратил телеграм-канал «Можем объяснить».
Также в App Store невозможно открыть тематические приложения Sports.ru об отдельных видах спорта. В магазине приложений для Android Google Play приложения Sports.ru доступны.
Почему приложения пропали из App Store, неясно. Как отмечает «Можем
объяснить», против владельца Sports.ru Алексея Нечаева после начала спецоперации на Украине ввели западные санкции.
Накануне из App Store пропали все приложения банка «Тинькофф Банка», который попал под санкции Евросоюза в конце февраля. Та же участь постигла приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье».
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тегиТинькофф банкЕС
людиАлексей Нечаев