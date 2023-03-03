Slowthai, Xiu Xiu, Элджей, Kali Uchis и Anikv: главные музыкальные новинки этой пятницы

Упругий джерси-клаб («Да»), референс к «Apocalypse» Cigarettes After Sex («Никогда»), наивная поп-музыка («Таю» и «Одиноко»), поп-панк, гремуче замешанный с драм-н-бейсом («Бесконечно»), и много всего еще — при том, что на полноформатнике 8 треков, а длится он 19 минут. В числе гостей — Mayot и Lil Krystalll. Это первый из анонсированных ранее альбомов Anikv. Второй, как обещано, увидит свет до конца 2023-го.