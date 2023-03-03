Slowthai, Xiu Xiu, Элджей, Kali Uchis и Anikv: главные музыкальные новинки этой пятницы

Пятница традиционно полна музыкальными новинками. Выбрали самые примечательные из них.
Slowthai
«Ugly»
Если раньше Тайрон Фремптон ускользал от классификации (что он исполняет? грайм? грайм с панк-подачей? заряженный агрессивный хип-хоп? хочет ли он играть прямолинейный панк-рок?), то теперь ясности если и стало больше, то только чуть-чуть. Как и обещал, он выпустил альбом, построенный по большей части вокруг гитарной музыки.
Злой речитатив и спокен-ворд накладываются на что‑то в духе брекзиткора, на что‑то в духе (неожиданно) Pixies, на акустическую гитару, фортепианные переборы, живые барабаны, долбящий электронный бит. Есть медленные — и очень красивые — рефлексивные номера. На заглавном треке Фремптону подыгрывают Fontaines D.C.
Xiu Xiu
«Ignore Grief»
Тяжелый (и по звуку, и по переданному настроению), местами почти невыносимый индастриал-альбом от вечно экспериментирующей американской группы. Здесь же — эмбиент и неоклассика, использованные будто в качестве аккомпанемента к хоррору. По интенсивности переживаний (не по музыке) «Ignore Grief» навевает ассоциации с чем‑нибудь особо лютым из творчества Swans — альбомом «Filth», например.
Kali Uchis
«Red Moon in Venus»
Большая поп-запись, сборник нежных, личных песен, все из которых так или иначе о любви. Их героиня свою сексуальность, чувственность, женственность знает и изучила — и нуждается в ней в первую очередь для себя. Уже во вторую она готова разделить ее с партнером.
С музыкальной точки зрения это адаптированная к современности версия R’n'B, из которой здесь виднеется психоделия, там — соул, чуть-чуть Шаде, чуть-чуть автотюна, немного ориентированной на ретро эстрады. Возможно, самая масштабная работа Кали Учис.
Элджей
«Sayonara Боль»
Гитары (например, совместный трек с Amatory, хорошо вписывающийся в волну переосмысления всего, что связано с 2000-ми), отголоски хайперпопа, дрилла и прочих жанров, что успела накопить в себе популярная музыка за недавнее время. Много темной лирики, дистиллированный продакшн.
Обложка — прямая цитата из видео на «Highest in the Room» Трэвиса Скотта. Интересный момент: на второй строчке в альбоме — фит с Федуком, имя которого в треклисте не указано (чуть раньше было так).
Anikv
«Broken Season»
Упругий джерси-клаб («Да»), референс к «Apocalypse» Cigarettes After Sex («Никогда»), наивная поп-музыка («Таю» и «Одиноко»), поп-панк, гремуче замешанный с драм-н-бейсом («Бесконечно»), и много всего еще — при том, что на полноформатнике 8 треков, а длится он 19 минут. В числе гостей — Mayot и Lil Krystalll. Это первый из анонсированных ранее альбомов Anikv. Второй, как обещано, увидит свет до конца 2023-го.