В Москве начали устанавливать знаки о запрете проезда на электросамокате

Знак, регулирующий движение электросамокатов и других СИМ, добавили в ПДД 1 марта. Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы уточнила, что в прогулочных зонах планируется установить 41 такой знак.