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В Москве начали устанавливать знаки о запрете проезда на электросамокате

Виктория Шанина
Сегодня в 13:08

В центре Москвы начали устанавливать дорожные знаки, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности (электросамокатах, гироскутерах, электроскейтбордах и других). Внимание на это обратила «Москва 24».

Знаки уже появились на Красной и Манежной площадях. Руководитель экспертного центра «Пробок нет» Александр Шумский опубликовал фото нового знака, установленного на Ильинке в районе Биржевой площади.

Возле Кремля знак поставили из‑за большого количества пешеходов. Ранее там уже был установлен запрет на проезд велосипедов.

Знак, регулирующий движение электросамокатов и других СИМ, добавили в ПДД 1 марта. Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы уточнила, что в прогулочных зонах планируется установить 41 такой знак.

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Александр Шумский
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