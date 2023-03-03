В Москве начали устанавливать знаки о запрете проезда на электросамокате

В центре Москвы начали устанавливать дорожные знаки, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности (электросамокатах, гироскутерах, электроскейтбордах и других). Внимание на это обратила «Москва 24».
Знаки уже появились на Красной и Манежной площадях. Руководитель экспертного центра «Пробок нет» Александр Шумский опубликовал фото нового знака, установленного на Ильинке в районе Биржевой площади.
Возле Кремля знак поставили из‑за большого количества пешеходов. Ранее там уже был установлен запрет на проезд велосипедов.