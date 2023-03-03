Prime Video показал тизер пятого сезона «Удивительной миссис Мейзел» и назвал дату выхода

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке в 1950-х годах. Главная героиня — домохозяйка Мириам Мейзел, которая внезапно обнаруживает у себя талант к стендапу. Ее целью становится добиться успеха в этом деле. В предыдущем сезоне Мириам вырезают из программы, но после выступления в Карнеги-холле она снова находит вдохновение.