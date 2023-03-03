Prime Video показал тизер пятого сезона «Удивительной миссис Мейзел» и назвал дату выхода

Вышел тизер пятого, финального сезона комедийной драмы «Удивительная миссис Мейзел». Посмотреть его можно на ютуб-канале стриминговой платформы Prime Video, на которой выходит сериал.
В ролике главная героиня позирует перед десятками папарацци в шикарном красном платье. Примерная домохозяйка становится звездой в мире стендапа — Мириам Мейзел все ближе к своей мечте.
В тизере впервые появилась дата премьеры пятого сезона. Продолжение шоу дебютирует на стриминговой платформе 14 апреля.
Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке в 1950-х годах. Главная героиня — домохозяйка Мириам Мейзел, которая внезапно обнаруживает у себя талант к стендапу. Ее целью становится добиться успеха в этом деле. В предыдущем сезоне Мириам вырезают из программы, но после выступления в Карнеги-холле она снова находит вдохновение.
Главную роль в «Удивительной миссис Мейзел» исполнила Рейчел Броснахан, получившая «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедийном сериале. Также в ролях Алекс Борштайн, Майкл Зеген, Мэрин Хинкл, Тони Шалуб, Матильда Шидагис и другие.