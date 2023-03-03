Вышел трейлер документалки о Pornhub

Netflix выпустил трейлер документального фильма «Money Shot: история Pornhub» — об одном из самых посещаемых сайтов в мире. Картина выйдет на стриминге 15 марта.
Согласно синопсису, «Money Shot» предложит «глубокое погружение в успехи и скандалы Pornhub». В ленте использованы интервью с секс-работниками, активистами и бывшими сотрудниками порногиганта.
В частности, фильм расскажет, как Pornhub коренным образом изменил развлечения для взрослых, превратив порнографию в многомиллиардную индустрию. Будет затронут и скандал, связанный с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации.
«Мы считаем, что они несут ответственность за сознательное получение прибыли от торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Чем больше я исследовал это дело, тем больше оно меня шокировало. Я нашел много детей, худшие моменты жизни которых были навсегда сохранены на этом сайте», — отметил в трейлере один из участников интервью.
Режиссер и продюсер фильма Сюзанна Хиллингер отмечала: «Этот документальный фильм заставляет нас задуматься, что означает сексуальность и согласие, когда интернет-платформы с миллиардными оборотами процветают за счет пользовательского контента. Кто имеет и кто должен иметь власть в этих условиях».