Вышел трейлер документалки о Pornhub

«Мы считаем, что они несут ответственность за сознательное получение прибыли от торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Чем больше я исследовал это дело, тем больше оно меня шокировало. Я нашел много детей, худшие моменты жизни которых были навсегда сохранены на этом сайте», — отметил в трейлере один из участников интервью.