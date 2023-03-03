«Так выглядит счастливый человек в 36»: снимок Эмилии Кларк вызвал дискуссию о восприятии старения

Под постом напоминают, что у актрисы были серьезные проблемы со здоровьем и ей пришлось бороться за свою жизнь: в 2011 году у нее лопнула аневризма в мозге, это вызвало инсульт, девушку экстренно прооперировали. Через два года она прошла еще через две операции на мозг — другая аневризма увеличилась в два раза. «Часть моего мозга больше не работает. Чудо, что я могу говорить и жить своей жизнью совершенно нормально без каких‑либо последствий, — рассказывала актриса. — Я принадлежу к очень малому числу людей, которым удалось это перенести».