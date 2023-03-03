«Так выглядит счастливый человек в 36»: снимок Эмилии Кларк вызвал дискуссию о восприятии старения

Эмилия Кларк, известная всему миру по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», поделилась в соцсетях своим новым снимком. На нем актриса держит в руках чашку, на которой написано «Ты чертовски хорошо справляешься», а подпись к фото гласит: «Мама подарила мне кружку. Я почувствовала, что важно поделиться этой новообретенной мудростью. Пользуйтесь». В комментариях Кларк называют «самой красивой женщиной в Голливуде», делают комплименты улыбке и признаются, что хотели бы иметь такую же кружку.
Но пользователь твиттера @MillerStream выложил скрин фотографии с грубой подписью «Лол, Дейенерис Таргариен не просто врезалась в стену, она влетела в нее на полной скорости на драконе». Комментаторы тут же вступились за актрису.
Под постом напоминают, что у актрисы были серьезные проблемы со здоровьем и ей пришлось бороться за свою жизнь: в 2011 году у нее лопнула аневризма в мозге, это вызвало инсульт, девушку экстренно прооперировали. Через два года она прошла еще через две операции на мозг — другая аневризма увеличилась в два раза. «Часть моего мозга больше не работает. Чудо, что я могу говорить и жить своей жизнью совершенно нормально без каких‑либо последствий, — рассказывала актриса. — Я принадлежу к очень малому числу людей, которым удалось это перенести».
Кроме того, публикация вызвала обсуждение, как в обществе иногда нереалистично воспринимают естественный процесс старения. Кларк было всего 23 года, когда она получила роль Дейенерис Таргариен, — с тех пор прошло уже 13 лет, и нет ничего удивительного в том, что на лице актрисы можно увидеть некоторые возрастные изменения. Поклонники знаменитости утверждают, что на снимке — всего лишь «счастливый 36-летний человек» и что «так выглядят люди за пределами отфотошопленных постов в соцсетях».