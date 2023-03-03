«Пошел по пути отрицательной мотивации»: в твиттере объясняют, почему Северус Снейп плохой педагог

По словам девушки, профессор «пошел по пути отрицательной мотивации», выбрав для себя запугивание учеников — так ему проще добиваться от них внимания. Это могло произойти еще в самом начале его карьеры, когда он почувствовал, что детям неинтересен его предмет. И задача учителя как раз заключается в том, чтобы вызвать любопытство в детских глазах. «Это дизморалило бы любого, кто пришел бы преподавать с улицы», — пишет авторка треда, подчеркивая, что у Снейпа не было педагогического образования — впрочем, как и у остальных педагогов в Хогвартсе.