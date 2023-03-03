«Пошел по пути отрицательной мотивации»: в твиттере объясняют, почему Северус Снейп плохой педагог

Джоан Роулинг признавалась, что у профессора Северуса Снейпа, одного из самых выразительных персонажей вселенной «Гарри Поттера», есть реальный прототип — Джон Неттлшип, который преподавал будущей писательнице химию в школе. Судя по всему, он возглавлял список ее нелюбимых педагогов: Роулинг прямо называла Снейпа антигероем и утверждала, что худшая вещь, которую может сделать учитель — запугивать учеников.
Пользовательница твиттера @mrachpaul1793, которая проходит практику в роли учительницы, написала после повторного просмотра «Гарри Поттера» тред, в котором объяснила, в чем видит педагогические ошибки преподавателя зельеварения и защиты от темных искусств в Хогвартсе.
По словам девушки, профессор «пошел по пути отрицательной мотивации», выбрав для себя запугивание учеников — так ему проще добиваться от них внимания. Это могло произойти еще в самом начале его карьеры, когда он почувствовал, что детям неинтересен его предмет. И задача учителя как раз заключается в том, чтобы вызвать любопытство в детских глазах. «Это дизморалило бы любого, кто пришел бы преподавать с улицы», — пишет авторка треда, подчеркивая, что у Снейпа не было педагогического образования — впрочем, как и у остальных педагогов в Хогвартсе.
Лучшим преподавателем @mrachpaul1793 называет профессора Люпина, который тоже преподавал защиту от темных искусств в Школе чародейства и волшебства. Однако и в его поведении можно заметить серьезную ошибку — на первом же занятии он «одел» Снейпа в одежду бабушки Невилла. Это насмешило учеников, но, конечно, было непедагогично.
Комментаторы предполагают, что у Северуса Снейпа могло быть «профессиональное выгорание» и напоминают, что преподавателей в Хогвартс «буквально набирают по знакомству или по заслугам в магии», и, соответственно, «неудивительно такое распространение неверных преподавательских методик».