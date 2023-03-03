В Гонконге загорелся 42-этажный строящийся небоскреб

В Гонгонге загорелся строящийся 42-этажный небоскреб. Пожар начался примерно в 23:11 по местному времени и вскоре охватил почти всю высотную постройку, сообщил The Guardian.
Огонь впервые заметили на уровне строительных лесов на крыше здания. Спустя час он распространился вниз вплоть до первых этажей здания, расположенного в центре торгового и туристического района Цзяньшацзуй.
Вокруг небоскреба собрались сотни прохожих, и фотографии пылающей высотки вскоре заполнили соцсети. Пожар было видно в том числе с другой стороны гавани, где также столпились люди, шокированные происшествием.
По словам репортера, прибывшего на место происшествия, рядом с высоткой через некоторое время появились крупные обломки. Очевидно, под воздействием пламени и жара конструкции и фасады здания начали разрушаться.
О жертвах пожара пока ничего не известно. Издание South China Morning Post сообщило о двух раненых, которые были госпитализированы. Ни экстренные службы города, ни застройщик Empire Group еще не прокомментировали случившееся.
Огонь перекинулся на соседнюю постройку — торговый комплекс 26 Nathan Road. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Тушение же пожара в небоскребе, которому присвоили третий уровень по пятибалльной шкале, продолжается.