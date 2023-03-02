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Питер Динклейдж спродюсирует триллер «Чаща» и сыграет в нем главную роль

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:02

Звезда сериала «Игра престолов» Питер Динклейдж спродюсирует мрачный вестерн-триллер «Чаща» («The Thicket») по роману Джо Р. Лэнсдейла и сыграет в нем главную роль. Об этом сообщил Deadline.

Съемки проекта уже начались в канадском Калгари. В них участвуют Джульетт Льюис («Шершни»), Эсме Крид-Майлс («Ханна»), Левон Хоук, Лесли Грейс, Гбенга Акиннагбе, Мейкон Блэр, Джеймс Хетфилд, Нед Деннехи, Эндрю Шульц и Арлисс Ховард.

В центре истории окажется молодой человек по имени Джек (Хоук), который отправится в эпическое путешествие ради спасения сестры Лулы (Крид-Майлс), похищенной убицей по прозвищу Билл Перерезанная Глотка (Льюис).

Чтобы справиться с бандой жестокой претупницы, Джек обращается за помощью к опытному охотнику за головами (Динклейдж), пьющему могильщику из семьи рабов (Акиинагбе) и уличной проститутке (Грейс).

Вместе герои выслеживают убийцу на смертельно опасной и неконтролируемой территории, известной как Большая Чаща — в месте, где царят кровь и хаос, как утверждает синопсис картины.

Сценаристом фильма выступит драматург Кристофер Келли, режиссером станет Эллиот Лестер («Последствия», «Без компромиссов»). Художником-постановщиком ленты станет Гильермо Гарза («Никому не говори»), а композитором — Рэй Суэн.

Картину, над которой Динклейдж работает уже в течение десяти лет, выпустит стриминговый сервис Tubi. «Путешествие в сердце тьмы, чтобы найти любовь и вернуть ее на законное место», — так называет свой проект актер.

«Этот возвышенный вестерн-триллер Питера Динклейджа и исключительно талантливой команды художников предлагает то, чего и ожидаешь от этого жанра, одновременно добавляя столь многое, что делает путешествие в чащу уникальным и завораживающим», — добавил директор по контенту Tubi Адам Левинсон.

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