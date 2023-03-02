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В Брянской области взорвалась машина Росгвардии. Пострадали четыре человека

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:16

В Брянской области на мине подорвался автомобиль Росгварии. В результате этого пострадали четыре человека, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он отметил, что трое сотрудников СОБРа и взрывотехник ОМОН получили легкие осколочные ранения. Их жизни, по словам Хинштейна, ничто не угрожает. Силовики пострадали в ходе зачистки территории у сел Сушаны и Любечане.

Там, согласно информации российских властей, произошло проникновение диверсантов с территории Украины. В результате него погибли два мирных жителя и получил ранения десятилетний мальчик.

ФСБ сообщала, что пресекла диверсионные действия. Владимир Путин охарактеризовал случившееся как «очередной террористический акт». Украинская сторона отрицает свою причастность к случившемуся.

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РосгвардияГосдумаФСБ
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Александр ХинштейнВладимир Путин
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