В Брянской области взорвалась машина Росгвардии. Пострадали четыре человека

В Брянской области на мине подорвался автомобиль Росгварии. В результате этого пострадали четыре человека, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Он отметил, что трое сотрудников СОБРа и взрывотехник ОМОН получили легкие осколочные ранения. Их жизни, по словам Хинштейна, ничто не угрожает. Силовики пострадали в ходе зачистки территории у сел Сушаны и Любечане.
Там, согласно информации российских властей, произошло проникновение диверсантов с территории Украины. В результате него погибли два мирных жителя и получил ранения десятилетний мальчик.
ФСБ сообщала, что пресекла диверсионные действия. Владимир Путин охарактеризовал случившееся как «очередной террористический акт». Украинская сторона отрицает свою причастность к случившемуся.