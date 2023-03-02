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Гленн Клоуз снимется в экранизации повести Туве Янссон «Летняя книга»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:23

Восьмикратная номинантка на премию «Оскар» Гленн Клоуз снимется в экранизации повести Туве Янссон «Летняя книга» вместе с норвежским актером Андерсоном Даниэльсоном Ли («Остров Бергмана»). Об этом сообщил Deadline.

Режиссером фильма выступит Чарли МакДауэлл, известный по «Открытию» и «Позолоченной ярости». Производством картины займется продакшн-компания Case Study Films, основанная МакДауэллом вместе с Лили Коллинс и Алексом Орловским.

Лента расскажет жизнеутверждающую историю молодой девушки и ее бабушки, которые проводят лето на крошечном острове в Финском заливе. Ее съемки начнутся летом 2023 года в Финляндии.

«Для меня большая части экранизировать одну из моих любимых повестей, „Летнюю книгу“ Туве Янссон, и снимать фильм в Финляндии, прекрасной стране, где разворачивается моя история. Работать с Гленн Клоуз было моей давней мечтой. Я давно восхищаюсь ее вдумчивостью, неизмеримой многосторонностью и глубоко завораживающим присутствием как на сцене, так и на экране», — сказал МакДауэлл.

Сценарий фильма написал Роберт Джонс — продюсер таких фильмов как «Дедушка нелегкого поведения» и «Торт». Над картиной также работали Кэт Мэтток, Кевин Лоадер, Дункан Монтгомери, Алекси Барди и другие.

Финская писательница Туве Янссон, автор серии о муми-троллях, опубликовала повесть «Летняя книга» в 1972 году. Ее героиней стала маленькая девочка, которая живет с бабушкой и отцом после потери матери.

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Гленн КлоузЧарли МакдауэллРоберт Джонс
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