Гленн Клоуз снимется в экранизации повести Туве Янссон «Летняя книга»

«Для меня большая части экранизировать одну из моих любимых повестей, „Летнюю книгу“ Туве Янссон, и снимать фильм в Финляндии, прекрасной стране, где разворачивается моя история. Работать с Гленн Клоуз было моей давней мечтой. Я давно восхищаюсь ее вдумчивостью, неизмеримой многосторонностью и глубоко завораживающим присутствием как на сцене, так и на экране», — сказал МакДауэлл.