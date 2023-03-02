Экоактивисты радикально борются с изменением климата в трейлере «Как взорвать нефтепровод»

В книге Мальма, которую адаптировали для фильма, сюжета нет — это своего рода манифест. «Мы адаптировали эти идеи, по сути, к фильму-триллеру об ограблениях, о молодых активистах по борьбе с изменением климата, которые взорвали нефтепровод в сельской местности в Техасе. В фильме довольно подробно рассказывается, как они изготовляют бомбы и как они это делают [взрывают], в классическом стиле», — рассказал Голдхабер.