Экоактивисты радикально борются с изменением климата в трейлере «Как взорвать нефтепровод»

Студия Neon выпустила трейлер фильма «Как взорвать нефтепровод», снятого по одноименной книге Андреаса Мальма. Впервые картину показали зрителям Международном кинофестивале в Торонто.
Главные герои ленты — молодые активисты по борьбе с изменением климата, которые решают взять дело в свои руки, когда закон не наказывает тех, кто приближает климатический кризис. Они собираются взорвать нефтепровод в Западном Техасе, при этом не навредив окружающей среде.
«Как взорвать нефтепровод» снял Дэниел Голдхабер. В главных ролях — Форрест Гудлак, Ариэла Барер и Маркус Скрибнер.
В книге Мальма, которую адаптировали для фильма, сюжета нет — это своего рода манифест. «Мы адаптировали эти идеи, по сути, к фильму-триллеру об ограблениях, о молодых активистах по борьбе с изменением климата, которые взорвали нефтепровод в сельской местности в Техасе. В фильме довольно подробно рассказывается, как они изготовляют бомбы и как они это делают [взрывают], в классическом стиле», — рассказал Голдхабер.
Collider описывал фильм как «великолепную адаптацию манифеста» и «захватывающую картину тяжелого положения современного движения за климатическую справедливость», поставив фильму оценку A. Фильм имеет в настоящее время 100% положительных отзывов на Rotten Tomatoes.