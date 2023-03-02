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СМИ: AliExpress заблокировал продажу дронов для жителей России

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:21

Китайский онлайн-маркетплейс AliExpress ограничил для покупателей на территории России возможность приобретать квадрокоптеры DJI и Autel. Об этом рассказали Mash и «Коммерсант».

По информации источников, при попытке заказать дроны у российских пользователей в браузерах появляется надпись «Такой страницы нет». Кроме того, из российской версии AppStore пропали приложения для управления беспилотниками DJI.

«На все жалобы DJI отвечает: просим прощения, но мы не оказываем свои услуги россиянам + не предоставляем услуги по какой‑либо военной деятельности, поэтому спасибо за понимание», — написал Mash.

«Коммерсант» добавил, что на AliExpress теперь нельзя купить даже аксессуары для уже приобретенных дронов. Например, недоступны для приобретения стали сумки для хранения коптеров.

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