Никита Михалков допустил, что первый евразийский аналог «Оскара» пройдет в 2024 году

«Считаю, что „Оскар“ умер, и мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией — дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей. Но к рассмотрению в номинации будут идти картины, которые будут совпадать с теми нравственными принципами, которые устраивают все те страны, которые войдут в академию», — объяснял он тогда принцип работы евразийского «Оскара».