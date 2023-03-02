Никита Михалков допустил, что первый евразийский аналог «Оскара» пройдет в 2024 году

Премия Евразийской киноакадемии, заявленная как аналог «Оскару», может состояться в 2024 году. В этом году должна идти подготовка к ней, заявил режиссер и актер Никита Михалков.
В рамках подготовительное работы организаторам нужно привлечь Китай, Индию и Корею. «Не хочется замахнуться на рубль, а ударить на копейку», — сказал Михалков, объясняя важность подготовки.
Михалков как председатель Союза кинематографистов России выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии весной 2022 года. Он считает это необходимым для «развития евразийского пространства».
12 ноября Михалков посчитал невозможным участие российских фильмов на премии «Оскар», потому что критерии отбора конкурса противоречат российским ценностям.
«Считаю, что „Оскар“ умер, и мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией — дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей. Но к рассмотрению в номинации будут идти картины, которые будут совпадать с теми нравственными принципами, которые устраивают все те страны, которые войдут в академию», — объяснял он тогда принцип работы евразийского «Оскара».