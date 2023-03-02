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Lionsgate представил трейлер комедии «Затемнение»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:57

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер комедии «The Blackening» («Затемнение»), которая выйдет в кинотеатрах 16 июня. Фильм расскажет о группе темнокожих молодых людей, оказавшихся в заложниках у маньяка.

Сюжет картины напомнит о классике хоррор-кинематографа — франшизе «Пила». Герои серии также оказывались в плену у обезумевшего убийцы, который вынуждал их выполнять чудовищные задания.

Персонажей «The Blackening» ждет подобная судьба. Однако их злоключения, судя по всему, будут куда более смешными и абсурдными. В частности, им придется определить, кто из них «самый черный».

Трейлер представляет сцены, в которых приятели доказывают друг другу, что они точно не должны стать первой жертвой смертельной игры. «Я голосовал за Трампа. Дважды», — предъявляет свой аргумент один из персонажей.

Героям предстоит столкнуться с загадочной настольной игрой, внезапно появляющимися из ниоткуда стрелами, с пугающими видео от маньяка в черной маске и с опасностями окружающего дом, где они находятся, леса.

Главные роли в фильме исполнили Грейс Джили, Жермен Фаулер, Мелвин Грегг, Икс Майо, Девейн Перкинс, Антуанетта Робертсон, Синква Уоллс, Джей Фэроу и Ивонна Орджи. Сценаристами комедии выступили Перкинс и Трейси Оливер. Режиссером стал Тим Стори.

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