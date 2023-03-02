Первопроходцы гранжа Mudhoney выложили трек «Move Under»

Одна из ключевых групп гранжа Mudhoney выложила сингл «Almost Everything» — он попадет на готовящуюся к выходу пластинку «Plastic Eternity». Она станет для коллектива одиннадцатой.
Новый трек сыгран в классическом для группы (и для жанра вообще) ключе: он шероховатый, средний по темпу, надрывный, местами агрессивный.
Вместе с «Almost Everything» в грядущий альбом войдет и январский сингл «Almost Everything», чье звучание и концепция отсылают к творчеству британской психоделической группы Gopal’s Dream. Лонгплей увидит свет 7 апреля.
Mudhoney собрались в 1988 году на обломках другого гранж-проекта — Green River, одного из первых для этого направления музыки. На счету группы десять крупных студийных записей, самые известные из которых — «Superfuzz Bigmuff» (1988) и «Piece of Cake» (1992).