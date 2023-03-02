Издатель настольной игры Pathfinder запретил использовать любой контент, сгенерированный ИИ

«Этические и юридические проблемы, связанные с «ИИ-артом» и чат-ботами, представляют собой серьезную угрозу для заработка наших партнеров, которые помогли нам достичь того уровня, на котором мы находится сегодня как компания. Эта ситуация требует, чтобы мы заняли твердую позицию против использования таких технологий в продуктах Paizo, — говорится в заявлении издателя. Paizo хочет поддержать художников и авторов, благодаря которым он заработал популярность.