Издатель настольной игры Pathfinder запретил использовать любой контент, сгенерированный ИИ

Издатель настольных игр Paizo, известный по Pathfinder и Starfinder, запретил изображения и текст, созданные искусственным интеллектом. Компания обновит свои контракты, чтобы указать в них запрет такого контента, сообщается в ее твиттере.
«Этические и юридические проблемы, связанные с «ИИ-артом» и чат-ботами, представляют собой серьезную угрозу для заработка наших партнеров, которые помогли нам достичь того уровня, на котором мы находится сегодня как компания. Эта ситуация требует, чтобы мы заняли твердую позицию против использования таких технологий в продуктах Paizo, — говорится в заявлении издателя. Paizo хочет поддержать художников и авторов, благодаря которым он заработал популярность.
Запрет также распространяется на фанатов Pathfinder Infinite и Starfinder Infinite, которые могут продавать сторонний контент на основе интеллектуальной собственности Paizo.
«Наши клиенты ожидают человеческого прикосновения к нашим выпускам, и, пока этические и юридические обстоятельства, связанные с этими программами, остаются туманными и неопределенными, мы не хотим каким‑либо образом ассоциировать наши бренды с технологией», — сказали представители Paizo.
Издатель не уточнил, каким образом он будет отслеживать, кем было создано изображение или текст. The Verge пишет, что таких инструментов, умеющих надежно определить авторство, пока что нет.
Недавно российская студия Lost Lore рассказала о создании рисунков персонажей с помощью нейросети Midjourney. Разработчикам удалось сократить расходы и сэкономить время.