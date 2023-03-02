В Петербурге открыли мемориальную доску в честь Бориса Стругацкого

Он заявил: «Подготовка к установке мемориальной доски была долгой — из‑за необходимости соблюдения установленной городским законом процедуры. В том числе надо было найти организацию, которая взяла бы на себя (это требование закона) все расходы по проектированию, изготовлению и установке».