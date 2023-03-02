В Петербурге открыли мемориальную доску в честь Бориса Стругацкого

В Петербурге на доме № 4 по улице Победы в Московском районе установили мемориальную доску в честь советского писателя-фантаста Бориса Стругацкого. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский.
Он заявил: «Подготовка к установке мемориальной доски была долгой — из‑за необходимости соблюдения установленной городским законом процедуры. В том числе надо было найти организацию, которая взяла бы на себя (это требование закона) все расходы по проектированию, изготовлению и установке».
Вишневский напомнил, что комитет по культуре Петербурга потребовал предоставить справку с подтверждением, что Борис Стругацкий действительно был писателем. Тогда Союз писателей города извлек из архивов заявление Бориса Стругацкого о приеме в организацию.
Борис Стругацкий работал в дуэте с братом Аркадием. Их имена уже вписаны в топонимику Петербурга: в 2014 году в Московском районе появилась площадь Братьев Стругацких. Также именем тандема названа одна из библиотек, где произведения братьев стоят не в разделе фантастики, а на полках классической литературы.
Стругацкие создали романы «Трудно быть богом» (по нему Алексей Герман-старший поставил одноименный фильм), «Пикник на обочине» (он в конечном итоге привел к созданию «Сталкера» Андреем Тарковским), «Отель „У погибшего альпиниста“», «Понедельник начинается в субботу» и множество других. Они одни из самых знаменитых в мире советских авторов, классики научной фантастики. В России ежегодно вручается литературная премия их имени.