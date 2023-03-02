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В Молдавии хотят переименовать молдавский язык в румынский

Виктория Шанина
Сегодня в 16:09

Комиссии парламента Молдавии утвердили законопроект об изменении названия «молдавский язык» на «румынский язык». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на брифинг одного из авторов законопроекта, депутата от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Петру Фрунзе.

Документ был утвержден большинством голосов. Хотя, по словам Фрунзе, депутаты блока коммунистов и социалистов пытались оспорить инициативу.

Законопроект направили в Конституционный суд, который примет решение о замене во всех национальных законах фразы «молдавский язык» на «румынский язык».

Название языка прописано в Декларации о независимости от 27 августа 1991 года и Конституции от 29 июля 1994 года. Однако в первом документе говорится о румынском языке, а во втором — о молдавском. В декабре 2013 года Конституционный суд Молдавии решил, что Декларация о независимости имеет приоритет над Конституцией.

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