В Молдавии хотят переименовать молдавский язык в румынский

Комиссии парламента Молдавии утвердили законопроект об изменении названия «молдавский язык» на «румынский язык». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на брифинг одного из авторов законопроекта, депутата от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Петру Фрунзе.
Документ был утвержден большинством голосов. Хотя, по словам Фрунзе, депутаты блока коммунистов и социалистов пытались оспорить инициативу.
Законопроект направили в Конституционный суд, который примет решение о замене во всех национальных законах фразы «молдавский язык» на «румынский язык».
Название языка прописано в Декларации о независимости от 27 августа 1991 года и Конституции от 29 июля 1994 года. Однако в первом документе говорится о румынском языке, а во втором — о молдавском. В декабре 2013 года Конституционный суд Молдавии решил, что Декларация о независимости имеет приоритет над Конституцией.