В Молдавии хотят переименовать молдавский язык в румынский

Название языка прописано в Декларации о независимости от 27 августа 1991 года и Конституции от 29 июля 1994 года. Однако в первом документе говорится о румынском языке, а во втором — о молдавском. В декабре 2013 года Конституционный суд Молдавии решил, что Декларация о независимости имеет приоритет над Конституцией.