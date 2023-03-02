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«Афиша» разыгрывает среди подписчиц промокоды на спектакли

Семён Гудошников
Сегодня в 16:00

«Афиша» запустила во «ВКонтакте» конкурс «Драма Queen» в преддверии 8 Марта. Среди подписчиц сервис разыграет три промокода номиналом 1000 рублей на спектакли.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно быть подписанной на «Афишу» во «ВКонтакте» и выложить свое фото из театра в комментариях под постом о конкурсе.

Победительниц выберут случайным образом. Их имена раскроют 9 марта. На данный момент фотографии прислали уже более 40 девушек.

Недавно «Афиша» выпустила документальный фильм «Эффект Бильбао» о благоустройстве российских городов. В нем рассказали о том, как изменились Дербент, Казань, Красноярск и Новая Ладога.

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