«Афиша» разыгрывает среди подписчиц промокоды на спектакли

«Афиша» запустила во «ВКонтакте» конкурс «Драма Queen» в преддверии 8 Марта. Среди подписчиц сервис разыграет три промокода номиналом 1000 рублей на спектакли.
Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно быть подписанной на «Афишу» во «ВКонтакте» и выложить свое фото из театра в комментариях под постом о конкурсе.
Победительниц выберут случайным образом. Их имена раскроют 9 марта. На данный момент фотографии прислали уже более 40 девушек.
Недавно «Афиша» выпустила документальный фильм «Эффект Бильбао» о благоустройстве российских городов. В нем рассказали о том, как изменились Дербент, Казань, Красноярск и Новая Ладога.