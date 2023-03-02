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Депутаты одобрили ужесточение законов о фейках и дискредитации Российской армии

Семён Гудошников
Сегодня в 15:11

Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий ответственность за дискредитацию и фейки о Российской армии. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

По части 1 статьи 207.3 УК о фейках и части 1 статьи 280.3 УК о повторной дискредитации наказание увеличится с трех до пяти лет. Если дискредитация, по мнению суда, повлекла опасные последствия, наказание вырастет с пяти до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, законопроект предполагает, что наказывать будут не только за фейки или дискредитацию Российской армии, но и добровольческих отрядов, а также организаций и лиц, помогающих Российской армии. То есть и бойцов ЧВК «Вагнер».

Законопроект был внесен в Госдуму накануне. В этот же день основатель «Вагнера» Евгений Пригожин попросил не распространять новые поправки на высший командный состав российских ЧВК и Министерства обороны, чтобы их можно было конструктивно критиковать.

«Это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. В противном случае любая публичная и конструктивная критика их действий сможет повлечь привлечение к ответственности», — говорится в сообщении его пресс-службы.

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Госдума
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Евгений Пригожин
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