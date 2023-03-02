РКН и Госдума разрабатывают наказание для банков за оказание услуг в Telegram и Viber

«С момента вступления закона в силу контролирующие и надзирающие органы уже могут направлять его нарушителям предупреждения. Будет ли достаточно этих предупреждений, или нужны более сильные рычаги воздействия, станет понятно позже. Но определенные шаги в сторону проработки этих мер уже сделаны», — сказал Антон Горелкин.