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РКН и Госдума разрабатывают наказание для банков за оказание услуг в Telegram и Viber

Виктория Шанина
Сегодня в 15:03

Роскомнадзор и депутаты Госдумы обсуждают меры ответственности для банков, которые оказывают услуги через иностранные мессенджеры. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель РКН, подтвердил информацию зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Источник из ведомства уточнил, что сейчас в законодательстве не предусмотрено никаких наказаний. Их внесут в КоАП — какие именно меры могут быть утверждены, не уточняется.

1 марта в России вступил в силу запрет использования иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. В перечень таких платформ вошли Telegram, WhatsApp*, Viber, Microsoft Teams, Skype, Shapchat, Wechat и Threema.

«С момента вступления закона в силу контролирующие и надзирающие органы уже могут направлять его нарушителям предупреждения. Будет ли достаточно этих предупреждений, или нужны более сильные рычаги воздействия, станет понятно позже. Но определенные шаги в сторону проработки этих мер уже сделаны», — сказал Антон Горелкин.

* WhatsApp принадлежит экстремистской и запрещенной в России компании Meta.

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