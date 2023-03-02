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Минтранс предложил запретить таксистам работать больше 12 часов и брать заказы до завершения поездки

Виктория Шанина
Сегодня в 14:00

Минтранс разработал проект постановления, которое ограничит смены таксистов до 12 часов. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По задумке ведомства, приложения агрегаторов перестанут выдавать новые заказы таксистам. В случае принятия постановления новые правила начнут действовать с 1 сентября 2023 года.

Также водителей могут обязать брать перерыв не позже, чем через пять часов после первой поездки, и сообщать об этом агрегатору. Время будет рассчитываться по данным о заказах. Число и длительность перерывов таксист сможет определять самостоятельно.

Еще одно предложение Минтранса — запретить передачу водителям новых заказов до завершения текущих.

Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что проект направлен на обеспечение безопасности водителей и пассажиров, но требует доработок. Например, если таксист пользуется сразу несколькими агрегаторами, отслеживать длительность его смены будет невозможно. А запрет на передачу новых заказов до завершения текущих может увеличить ожидание машины для клиентов.

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Минтранс РФ
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