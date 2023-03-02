Минтранс предложил запретить таксистам работать больше 12 часов и брать заказы до завершения поездки

Минтранс разработал проект постановления, которое ограничит смены таксистов до 12 часов. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
По задумке ведомства, приложения агрегаторов перестанут выдавать новые заказы таксистам. В случае принятия постановления новые правила начнут действовать с 1 сентября 2023 года.
Также водителей могут обязать брать перерыв не позже, чем через пять часов после первой поездки, и сообщать об этом агрегатору. Время будет рассчитываться по данным о заказах. Число и длительность перерывов таксист сможет определять самостоятельно.
Еще одно предложение Минтранса — запретить передачу водителям новых заказов до завершения текущих.
Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что проект направлен на обеспечение безопасности водителей и пассажиров, но требует доработок. Например, если таксист пользуется сразу несколькими агрегаторами, отслеживать длительность его смены будет невозможно. А запрет на передачу новых заказов до завершения текущих может увеличить ожидание машины для клиентов.