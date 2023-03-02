Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Информация о проведении заседания Совбеза появилась в СМИ на фоне сообщений об «украинских диверсантах» в Брянской области. Утром 2 марта губернатор Александр Богомаз заявил, что в село Любечане проникла «диверсионно-разведывательная группа» с украинской стороны, которая обстреляла автомобиль, убив одного человека. О еще одной ДРГ, в поселке Сушаны, сообщила пресс-секретарь губернатора.