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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Семён Гудошников
Сегодня в 13:45

Владимир Путин проведет 3 марта оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Изначально ряд СМИ со ссылкой на источники в Госдуме сообщали, что экстренное заседание Совбеза состоится «в ближайшие часы». Песков отметил, что на 2 марта таких планов нет.

Информация о проведении заседания Совбеза появилась в СМИ на фоне сообщений об «украинских диверсантах» в Брянской области. Утром 2 марта губернатор Александр Богомаз заявил, что в село Любечане проникла «диверсионно-разведывательная группа» с украинской стороны, которая обстреляла автомобиль, убив одного человека. О еще одной ДРГ, в поселке Сушаны, сообщила пресс-секретарь губернатора.

ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на источники писали, что в Любечанах «украинские диверсанты» взяли несколько человек в заложники. ФСБ заявила, что ее сотрудники и приданные силы Минобороны ведут работу по «уничтожению украинских националистов» в Климовском районе Брянской области.

В связи с ситуацией в Брянской области Владимир Путин не поедет в Ставропольский край, отметил Песков. По его словам, президент проведет мероприятие по открытию Года педагога онлайн.

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Владимир ПутинДмитрий ПесковАлександр Богомаз
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