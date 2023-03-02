«Делимобиль» оборудовал машины гамаками для перевозки собак

Сервис каршеринга «Делимобиль» оборудовал машины комфорт- и эконом-класса гамаками для безопасной перевозки собак. Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.
Гамаки расположены на заднем сиденье и подойдут почти для всех пород домашних собак. Ограничение по габаритам животного составляет 100 килограмм веса и 65 сантиметров в холке.
То есть особенно крупных собак вроде английского мастифа или анатолийской овчарки перевозить не рекомендуется. А владельцам миниатюрных пород, например чихуа-хуа или тойтерьера, рекомендуют использовать как личную перевозку, так и гамак.
В гамаках есть прорези, в которые можно протянуть крепления и пристегнуть собачий ремень безопасности, если есть свой. Кроме того, гамаки помогут защитить салон от шерсти и влаги.
Чтобы арендовать автомобиль с гамаком, пользователю нужно выбрать в меню приложения соответствующую опцию. Перед началом поездки необходимо самостоятельно достать и закрепить гамак, а после поездки — убрать его в багажник. Сейчас гамаками оборудовано 100 машин «Делимобиля» по всей России.
«Делимобиль» заработал в России в 2015 году. В данный момент сервис работает в Москве, Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. В автопарке компании более 20 тыс. автомобилей, доступных пользователям.