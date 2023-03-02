Вышел трейлер ремейка эротического триллера «Роковое влечение»

Оригинальное «Роковое влечение» вышло в 1987 году, принесло создателям кассовый успех и похвалу критиков. Фильм получил шесть номинаций на «Оскар», в том числе за лучший фильм, адаптированный сценарий и лучшую женскую роль Гленн Клоуз. Ни в одной из них, однако, картина не победила.