Вышел трейлер ремейка эротического триллера «Роковое влечение»

На ютьюб-канале Paramount+ появился трейлер сериала «Роковое влечение» — новой версии эротического триллера 1987 года. Премьера восьмисерийного шоу запланирована на стриминге 30 апреля.
Как и в оригинале, сериал расскажет об адвокате Дэне Галлагере, который заводит роман на стороне. Когда мужчина решает прекратить отношения с любовницей Алекс Форрест, та отказывается расставаться и начинает преследовать его. Действие шоу перенесено в наши дни.
Главные роли в сериале достались Лиззи Каплан и Джошуа Джексону. Также в каст попали Аманда Пит, Алисса Джиррелс, Тоби Хасс, Рено Уилсон и Брайан Гудман. Постановщиками выступили Александра Каннингем и Кевин Дж.Хайнс.
Оригинальное «Роковое влечение» вышло в 1987 году, принесло создателям кассовый успех и похвалу критиков. Фильм получил шесть номинаций на «Оскар», в том числе за лучший фильм, адаптированный сценарий и лучшую женскую роль Гленн Клоуз. Ни в одной из них, однако, картина не победила.