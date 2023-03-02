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Вышел трейлер ремейка эротического триллера «Роковое влечение»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:37

На ютьюб-канале Paramount+ появился трейлер сериала «Роковое влечение» — новой версии эротического триллера 1987 года. Премьера восьмисерийного шоу запланирована на стриминге 30 апреля.

Как и в оригинале, сериал расскажет об адвокате Дэне Галлагере, который заводит роман на стороне. Когда мужчина решает прекратить отношения с любовницей Алекс Форрест, та отказывается расставаться и начинает преследовать его. Действие шоу перенесено в наши дни.

Главные роли в сериале достались Лиззи Каплан и Джошуа Джексону. Также в каст попали Аманда Пит, Алисса Джиррелс, Тоби Хасс, Рено Уилсон и Брайан Гудман. Постановщиками выступили Александра Каннингем и Кевин Дж.Хайнс.

Оригинальное «Роковое влечение» вышло в 1987 году, принесло создателям кассовый успех и похвалу критиков. Фильм получил шесть номинаций на «Оскар», в том числе за лучший фильм, адаптированный сценарий и лучшую женскую роль Гленн Клоуз. Ни в одной из них, однако, картина не победила.

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Лиззи КапланДжошуа ДжексонАманда ПитТоби ХассБрайан ГудманАлександра КаннингемГленн Клоуз
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