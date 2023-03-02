Илье Красильщику заочно предъявили обвинение по уголовному делу о фейках об армии

Кроме того, по словам Бадамшина, Красильщику ужесточили обвинение — теперь он проходит фигурантом по второй части статьи 207.3 УК, а не первой. Вместо трех лет лишения свободы она предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы.