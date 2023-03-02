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Илье Красильщику заочно предъявили обвинение по уголовному делу о фейках об армии

Виктория Шанина
Сегодня в 10:08

Бывшему главреду «Афиши», бывшему издателю «Медузы»* и экс-гендиректору «Яндекс Лавки» Илье Красильщику заочно предъявили обвинение по уголовному делу о фейках про Российскую армию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Кроме того, по словам Бадамшина, Красильщику ужесточили обвинение — теперь он проходит фигурантом по второй части статьи 207.3 УК, а не первой. Вместо трех лет лишения свободы она предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы.

«Ну что, мне тут статью утяжелили, потому что я публичное лицо, испытывающее ненависть, создал реальную угрозу в обществе негативного отношения к Вооруженным силам Российской Федерации», — написал Красильщик на своей странице в фейсбуке**.

Дело о фейках про армию против Красильщика завели еще в апреле 2022-го. СМИ писали, что поводом стал пост медиаменеджера в инстаграме** от 3 апреля, где он написал о событиях в Буче.

Тогда же Илья Красильщик написал, что находится не в России и возвращаться в страну не собирается. В июле он был объявлен в розыск.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

** Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов в стране запрещена.

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Илья КрасильщикСергей Бадамшин
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