FT: западные страны призвали ОАЭ прекратить поставки критических электронных компонентов в Россию

По данным российской таможни, экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в 2022 году вырос более чем в семь раз и достиг почти 283 млн долларов, пишет газета со ссылкой на фонд «Свободная Россия»*. В частности, микрочипов было экспортировано в Россию в 15 раз больше, чем годом ранее.