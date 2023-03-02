FT: западные страны призвали ОАЭ прекратить поставки критических электронных компонентов в Россию

Страны Запада во главе с США подталкивают Объединенные Арабские Эмираты к прекращению экспорта в Россию ряда критических электронных компонентов, которые могут использоваться в системах вооружений. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По их словам, США обеспокоены центральной ролью ОАЭ в снабжении России критически важными товарами, включая электронные компоненты. Особую встревоженность у Вашингтона вызывает реэкспорт, когда западные товары поступают в РФ через ОАЭ в обход ограничений.
По данным российской таможни, экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в 2022 году вырос более чем в семь раз и достиг почти 283 млн долларов, пишет газета со ссылкой на фонд «Свободная Россия»*. В частности, микрочипов было экспортировано в Россию в 15 раз больше, чем годом ранее.
Газета сообщает, что, помимо требования остановить экспорт электронных компонентов, западные страны требуют у Абу-Даби раскрыть перечень товаров, которые уже были поставлены в Россию.
После начала военной операции на Украине страны Запада ввели против России многочисленные санкции. Часть из них призвана остановить поставки в РФ технологий, которые могут быть использованы в военных целях. ОАЭ санкции в отношении Москвы не вводили, но выступали против проведения спецоперации и призывали стороны вернуться за стол переговоров. Кроме того, Арабские Эмираты оказывают Украине финансовую и гуманитарную помощь.
*Фонд «Свободная Россия» признан в России нежелательной организацией.