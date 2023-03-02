Реклама
Новости

App Store удалил приложение «Тинькофф банка»

Виктория Шанина
Сегодня в 09:19

Приложение «Тинькофф банка» пропало из онлайн-магазина App Store. Внимание на это обратило РИА «Новости».

Как отмечает «Коммерсант», недоступны для скачивания также приложения «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес», «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Бухгалтерия для ИП».

Пресс-служба банка уточнила, что уже скачанные приложения будут работать как обычно, и предупредила, что загружать сервисы из неофициальных источников не стоит.

«Скоро вернемся с подробностями о том, как безопасно скачать приложения, и ответим на другие важные вопросы», — пишет пресс-служба.

Также в App Store больше недоступны приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье», сообщает ТАСС.

На прошлой неделе Евросоюз ввел десятый пакет антироссийских санкций. «Тинькофф банк» также оказался под ограничениями.

расскажите друзьям
теги
Тинькофф банкКоммерсантЕС
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»