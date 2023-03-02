App Store удалил приложение «Тинькофф банка»

Приложение «Тинькофф банка» пропало из онлайн-магазина App Store. Внимание на это обратило РИА «Новости».
Как отмечает «Коммерсант», недоступны для скачивания также приложения «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес», «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Бухгалтерия для ИП».
Пресс-служба банка уточнила, что уже скачанные приложения будут работать как обычно, и предупредила, что загружать сервисы из неофициальных источников не стоит.
«Скоро вернемся с подробностями о том, как безопасно скачать приложения, и ответим на другие важные вопросы», — пишет пресс-служба.
Также в App Store больше недоступны приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье», сообщает ТАСС.