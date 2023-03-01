La Nacion: в Аргентине без электричества остались 20 млн человек из‑за отключения АЭС

Спустя несколько часов после аварии правительство заявило, что все высоковольтные линии вновь введены в эксплуатацию. Однако специалисты из энергетического сектора отметили, что восстановление электроподачи осталось частичным. На ликвидацию последствий ЧП потребуется около 48 часов.