La Nacion: в Аргентине без электричества остались 20 млн человек из‑за отключения АЭС

В Аргентине около 20 млн человек остались без электричества из‑за сбоя на атомной электростанции «Атуча» на севере страны. Об этом сообщила местная газета La Nacion.
Внезапное отключение электроснабжения коснулось столицу страны Буэнос-Айрес, ее пригороды, а также некоторые другие регионы. Причиной случившегося стал пожар, затронувший три высоковольтные линии электропередачи.
Инцидент привел к аварийному отключению АЭС. Согласно сообщению издания, порядка 40% электроточек в Аргентине перестали работать. Это эквивалетно более чем 6 млн домов, пояснили в СМИ.
Премьер министр экономики Аргентины Серхио Масса поручил расследовать обстоятельства, при которых произошел пожар на пастбищах в дельте реки Парана. По предварительным данным, к столь значимому ущербу могло привести некачественное техобслуживание линий электропередачи, несвоевременная реакция на пожар, а также засуха.
Спустя несколько часов после аварии правительство заявило, что все высоковольтные линии вновь введены в эксплуатацию. Однако специалисты из энергетического сектора отметили, что восстановление электроподачи осталось частичным. На ликвидацию последствий ЧП потребуется около 48 часов.