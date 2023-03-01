Сигурни Уивер снимется с Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером в фильме «The Gorge»

Среди других продюсеров проекта Дэвил Эллисон из Skydance, Дана Голдберг, Дон Грейнджер, сам Дерриксон и его компания Crooked Highway, Дин, К. Роберт Каргилл, Шеррил Кларк, Адам Колбреннер и Грег Гудман.