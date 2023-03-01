Сигурни Уивер снимется с Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером в фильме «The Gorge»

Американская актриса Сигурни Уивер, известная по франшизе «Чужой», снимется вместе с Аней Тейлор-Джой («Ход королевы») и Майлзом Теллером («Дивергент») в фильме «The Gorge» («Ущелье»). Об этом сообщил Deadline.
Режиссером картины выступит Скотт Дерриксон, известный по хоррорам «Шесть демонов Эмили Роуз» и «Синистер». Сценарий ленты напишет Зак Дин, втор «Черного дрозда» и «24 часов на жизнь». Теллер станет одним из продюсеров.
Среди других продюсеров проекта Дэвил Эллисон из Skydance, Дана Голдберг, Дон Грейнджер, сам Дерриксон и его компания Crooked Highway, Дин, К. Роберт Каргилл, Шеррил Кларк, Адам Колбреннер и Грег Гудман.
Детали сюжета фильма держатся в секрете. Известно только, что «The Gorge» станет остросюжетной, нетипичной любовной историей. Когда стартуют съемки картины, пока не сообщается.