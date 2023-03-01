Реклама
Новости

Сигурни Уивер снимется с Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером в фильме «The Gorge»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:19

Американская актриса Сигурни Уивер, известная по франшизе «Чужой», снимется вместе с Аней Тейлор-Джой («Ход королевы») и Майлзом Теллером («Дивергент») в фильме «The Gorge» («Ущелье»). Об этом сообщил Deadline.

Режиссером картины выступит Скотт Дерриксон, известный по хоррорам «Шесть демонов Эмили Роуз» и «Синистер». Сценарий ленты напишет Зак Дин, втор «Черного дрозда» и «24 часов на жизнь». Теллер станет одним из продюсеров.

Среди других продюсеров проекта Дэвил Эллисон из Skydance, Дана Голдберг, Дон Грейнджер, сам Дерриксон и его компания Crooked Highway, Дин, К. Роберт Каргилл, Шеррил Кларк, Адам Колбреннер и Грег Гудман.

Детали сюжета фильма держатся в секрете. Известно только, что «The Gorge» станет остросюжетной, нетипичной любовной историей. Когда стартуют съемки картины, пока не сообщается.

расскажите друзьям
люди
Сигурни УиверСкотт Дерриксон
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»