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Metallica поделилась синглом «If Darkness Had A Son»

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:22

Рок-группа Metallica выложила сингл «If Darkness Had A Son» с грядущего альбома «72 Seasons». Релиз пластинки запланирован на 14 апреля.

Вместе с треком вышел и клип.

Ранее Metallica делилась синглами «Screaming Suicide» и «Lux Æterna».

В «72 Seasons» будет 12 треков общей продолжительностью более 77 минут. Джеймс Хэтфилд, продюсировавший альбом вместе с Грегом Фидельманом и Ларсом Ульрихом, так объясняет выбор названия: «72 сезона. Первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное „я“. Представление о том, что нам ответили родители на наш вопрос „Кто мы?“. Возможные вариации нашей личности. Я думаю, что наиболее интересным является дальнейшее изучение этих основных убеждений и того, как они влияют на наше восприятие мира сегодня. Большая часть нашего взрослого опыта — это воспроизведение или реакция на детские переживания. Узники детства или освобождение от тех оков, которые мы носим».

Предыдущий альбом «Hardwired… To Self-Destruct» вышел еще в 2016 году.

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Джеймс ХэтфилдЛарс Ульрих
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