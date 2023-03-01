Metallica поделилась синглом «If Darkness Had A Son»

В «72 Seasons» будет 12 треков общей продолжительностью более 77 минут. Джеймс Хэтфилд, продюсировавший альбом вместе с Грегом Фидельманом и Ларсом Ульрихом, так объясняет выбор названия: «72 сезона. Первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное „я“. Представление о том, что нам ответили родители на наш вопрос „Кто мы?“. Возможные вариации нашей личности. Я думаю, что наиболее интересным является дальнейшее изучение этих основных убеждений и того, как они влияют на наше восприятие мира сегодня. Большая часть нашего взрослого опыта — это воспроизведение или реакция на детские переживания. Узники детства или освобождение от тех оков, которые мы носим».