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«Союзмультфильм» намерен в течение трех лет заместить контент, который «был забран»

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:51

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева предполагает, что в течение трех лет студия сможет «заместить в часах тот объем контента, который был забран». Она поделилась результатами работы студии, передает ТАСС.

По ее словам, «Союзмультфильм» вышел на показатель свыше 2 тыс. минут анимации, или 300 эпизодов сериалов в год, не считая полнометражных проектов. «Мы существенно усилили в последние два года, не зная тогда о том, что уйдет контент [Disney], объемы производства, увеличили его», — рассказала Слащева.

1 марта фильмы Disney, в том числе мультфильмы «Холодное сердце», «Тайна Коко», «Энканто» и «Душа», исчезли из российских онлайн-кинотеатров 1 марта. У стримингов завершился срок действия договора с компанией, которая ушла из РФ после начала военной спецоперации на территории Украины.

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Walt Disney
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Юлиана Слащева
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