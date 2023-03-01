«Союзмультфильм» намерен в течение трех лет заместить контент, который «был забран»

По ее словам, «Союзмультфильм» вышел на показатель свыше 2 тыс. минут анимации, или 300 эпизодов сериалов в год, не считая полнометражных проектов. «Мы существенно усилили в последние два года, не зная тогда о том, что уйдет контент [Disney], объемы производства, увеличили его», — рассказала Слащева.