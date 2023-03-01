«КП»: 10-летняя Алиса Теплякова поступила в Финансовый университет

Десятилетняя москвичка Алиса Теплякова, поступившая в МГУ имени Ломоносова в 2021 году, осенью 2022 года также сдала экзамены в Финансовый университет при Правительстве РФ. Об этом сообщила «Комсомольская правда».
По информации газеты, 1 октября Алису зачислили на факультет прикладной информатики. Девочка, согласно документам, начала изучать прикладные информационные системы в экономике и финансах на платном отделении.
«Как следует из приказа, Алиса учится заочно. На сайте вуза указано: стоимость одного года обучения по выбранной Алисой специальности — 140 тысяч рублей. Откуда многодетные Тепляковы, экономящие на еде и одежде, взяли деньги на платное образование, неизвестно», — написали авторы статьи.
В белорусских СМИ в январе появилась информация, что Алиса вместе с младшим братом Хеймдаллем начала учебу в Белорусско-Российском университете в Могилеве. Девочка изучает автоматизированные системы обработки информации и программирование, мальчик — электронный маркетинг.
В обоих вузах Тепляковы учатся заочно. На сессии в Белорусско-Российском университете ни Алиса, ни Хеймдалль, судя по всему, не появлялись. Как проходят их занятия в Финансовом университете, неизвестно.
Летом 2022 года отец Алисы и Хеймдалля подал их документы в частный университет «Синергия». Алиса собиралась изучать пять образовательных программ, Хеймдалль — четыре. Но детей в вуз не зачислили.
Кроме того, Алиса Теплякова по-прежнему числится на факультете психологии Московского государственного университета имени Ломоносова. Хеймдалль же пытался поступить в МГУ на мехмат. Удалось ли мальчику повторить успех сестры, семья не рассказала.
Однако осенью Евгений Тепляков в своем блоге поздравлял сына с первым сданным экзаменом. Тем временем в семье Тепляковых родился восьмой ребенок, его назвали Сулейманом. Об этом «Комсомольской правде» рассказали соседи семьи.