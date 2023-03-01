Релиз The Wolf Among Us 2 отложили, чтобы команда разработчиков не перерабатывала

Перенос также связан с переходом с Unreal Engine 4 на Unreal 5. По словам Оттилии, у Unreal 5 есть ряд интересных функций, которые, по мнению многих в его команде, особенно инженеров и художников, стоят затраченных усилий — при этом теперь придется переделывать «довольно много работы», которая велась на Unreal 4.