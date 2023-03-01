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Релиз The Wolf Among Us 2 отложили, чтобы команда разработчиков не перерабатывала

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:45

Студия Telltale Games перенесла выход графической игры The Wolf Among Us 2 на 2024 год, сообщает IGN. По словам гендиректора студии Джейми Оттили, это сделали в первую очередь для того, чтобы избежать выгорания команды и не выпустить игру незаконченной.

«Создавать игры сложно, и им нужно время, чтобы получиться правильными. Никому из нас не выгодно выпускать что‑то неготовое», — сказал он. Оттили считает, что если что‑то подобное случится, то Telltale Games «разорвут в клочья».

Перенос также связан с переходом с Unreal Engine 4 на Unreal 5. По словам Оттилии, у Unreal 5 есть ряд интересных функций, которые, по мнению многих в его команде, особенно инженеров и художников, стоят затраченных усилий — при этом теперь придется переделывать «довольно много работы», которая велась на Unreal 4.

«Отчасти это связано с поддержанием здоровой рабочей культуры. Мы не хотим „сжигать“ наших хороших людей, а также рынки труда и рост игровой индустрии. Так что, безусловно, перегорание или перемалывание людей в долгосрочной перспективе неправильно. Не так строится бизнес», — сказал Отилли.

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