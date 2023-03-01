THR: Warner Bros. и New Line Cinema собираются сделать франшизу из «Властелина Колец»

«[Вымышленный Толкином] мир чрезвычайно детализирован, в основном создан для поддержки двух заезженных историй; даже незначительные отклонения от лора вызывают негативную реакцию фанатов. В результате две студии-гиганта могут почувствовать, что они тратят миллиарды на борьбу за творческие хлебные крошки Толкина», — пишет THR о проблемах с «Властелином Колец».