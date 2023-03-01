THR: Warner Bros. и New Line Cinema собираются сделать франшизу из «Властелина Колец»

Киностудии Warner Bros. и New Line Cinema заключили многолетнее соглашение на создание новых фильмов по «Властелину Колец». Инсайдер The Hollywood Reporter предположил, что Warner Bros. хочет превратить «Властелина Колец» во франшизу наподобие «Звездных войн».
Пока что сценариев для будущих фильмов нет. К проекту студии собираются привлечь режиссера трех фильмов по «Властелину Колец» Питера Джексона, а также сценаристов Фрэн Уолш и Филиппу Бойенс. Джексон и Уолш уже ведут предварительные переговоры.
Warner Bros. владеет правами на истории про войну за Кольцо Всевластия и Третью эпоху Средиземья, где рассказывается про любимых зрителям Гэндальфа, Арагорна и хоббитов. Amazon же исследует менее известную Вторую эпоху, о которой Джон Р.Р.Толкин писал немного.
«[Вымышленный Толкином] мир чрезвычайно детализирован, в основном создан для поддержки двух заезженных историй; даже незначительные отклонения от лора вызывают негативную реакцию фанатов. В результате две студии-гиганта могут почувствовать, что они тратят миллиарды на борьбу за творческие хлебные крошки Толкина», — пишет THR о проблемах с «Властелином Колец».
25 февраля Variety сообщал о подготовке Warner Bros. к съемкам по «Властелину Колец». Проекты разрабатываются в рамках многолетнего соглашения со шведской компанией Embracer Group — она владеет правами на произведения Толкина.
В настоящее время Warner Bros. Animation работает над аниме «Властелин Колец: Война Рохиррима». Проект расскажет о судьбе Хельма Молоторукого, девятого короля Рохана, который обладал экстраординарной физической силой.
Оригинальная трилогия — одна из самых прибыльных серий кинолент в истории. Она взяла 17 «Оскаров» из 30 номинаций, а заключительная картина «Возвращение короля» выиграла все 11 наград, на которые была номинирована. Это рекорд Американской киноакадемии для одного фильма.