TikTok ограничит время использования приложения для несовершеннолетних пользователей

Видеоплатформа TikTok введет ограничения по времени использования своего приложения для несовершеннолетних пользователей. Они смогут просматривать ролики в соцсети в течение 60 минут в день, сообщил ТАСС.
После часа просмотра видео подросткам предложат ввести пароль, чтобы продолжить пользоваться сервисом. Пользователям младше 13 лет будут доступны только 30 дополнительных минут — и это если их родители или опекуны согласятся на это.
Кроме того, TikTok пообещал присылать еженедельные отчеты о проведенном в приложении времени. Эта мера также нацелена на то, чтобы контролировать и ограничивать время, которое дети проводят в соцсети.
В отчетах будет содержаться информации о проведенном на платформе времени и о том, сколько раз пользователь открывал соцсеть в течение дня или ночи.
У родителей появятся новые возможности для настройки сервиса. Они смогут ограничивать время использования TikTok по своему усмотрению, в том числе в зависимости от дня недели.
Также взрослым позволят отключать уведомления от соцсети в требуемое время. В данный момент приложение не показывает уведомления для 13–15-летних пользователей с 21.00, для 16–17-летних — с 22.00.