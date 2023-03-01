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«Она вернулась»: Puma и Рианна возобновили сотрудничество

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:49

Puma и Рианна решили возобновить сотрудничество. Об этом немецкая компания рассказала в своих соцсетях.

В профиле Puma появился пост с картинкой, на которой написано «Она вернулась». Подробности новой коллекции Fenty x Puma пока не разглашаются.

Сотрудничество Рианны с Puma насчитывает уже почти десять лет. В первые певица присоединилась к бренду в 2014 году в качестве креативного директора. Она выпустила успешную серию кроссовок и провела несколько показов на Неделе моды в Нью-Йорке.

Ее последняя коллекция для Puma была выпущена в 2017 году, после чего в сотрудничестве наступил перерыв. Через два года Рианна запустила свою линию одежды Fenty, став первой темнокожей женщиной, которая создала линию класса люкс. В 2021 году бренд закрылся из‑за снижения продаж.

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