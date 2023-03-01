«Она вернулась»: Puma и Рианна возобновили сотрудничество

Сотрудничество Рианны с Puma насчитывает уже почти десять лет. В первые певица присоединилась к бренду в 2014 году в качестве креативного директора. Она выпустила успешную серию кроссовок и провела несколько показов на Неделе моды в Нью-Йорке.