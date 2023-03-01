Создатель Twitter Джек Дорси запустил соцсеть Bluesky

Соучредитель и экс-гендиректор Twitter Джек Дорси запустил соцсеть Bluesky. Об этом сообщает портал TechCrunch.
Приложение появилось в App Store и пока доступно только в виде бета-версии по приглашениям. Bluesky работает децентрализовано, на открытом стандарте Authenticated Transfer Protocol (AT), с помощью которого можно создать «простую, быструю и открытую сеть».
TechCrunch пишет, что новое приложение по дизайну и функциям идентично Twitter. Bluesky представляет собой упрощенный пользовательский интерфейс, где можно нажать на кнопку «плюс» и создать пост на 256 символов. К нему можно прикрепить еще и фотографию.
В приложении можно искать и подписываться на других пользователей, как в Twitter, а затем смотреть их новые посты на главной страничке. Профили в Bluesky содержат те же функции, что и предшественник: фотографию, фон, биографию и метрики, такие как количество постов, подписок и подписчиков.
На пост можно ответить, ретвитнуть, поставить лайк, а также поделиться им в другом приложении через iOS Share Sheet или скопировать как текст.
Bluesky зарождался с 2019 года внутри Twitter, когда Дорси занимал пост гендиректора. Компания даже оказывала финансовую поддержку проекту в течение многих лет.