Создатель Twitter Джек Дорси запустил соцсеть Bluesky

В приложении можно искать и подписываться на других пользователей, как в Twitter, а затем смотреть их новые посты на главной страничке. Профили в Bluesky содержат те же функции, что и предшественник: фотографию, фон, биографию и метрики, такие как количество постов, подписок и подписчиков.