Вдова Коби Брайанта получила 28,85 млн долларов компенсации за публикацию фото с места его гибели

«Она боролась за своего мужа, свою дочь и всех тех в сообществе, с чьей погибшей семьей обращались с таким же неуважением. Мы надеемся, что ее победа в суде и это мировое соглашение положат конец этой практике», — сказал о Брайант ее адвокат Луис Ли.