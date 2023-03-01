Вдова Коби Брайанта получила 28,85 млн долларов компенсации за публикацию фото с места его гибели

Вдова баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе вместе с дочерью Джианной в начале 2020 года, получила компенсацию от властей округа Лос-Анджелес за публикацию фотографий с места трагедии. Об этом сообщил ESPN.
Администрация Лос-Анджелеса заключила мировое соглашение с Ванессой Брайант. Согласно ему, женщине передадут 28,85 млн долларов, в том числе те 15 млн, которые ей присудил ранее федеральный суд. Семье других погибших при крушении вертолета, Сары и Пейтон Честер, перечислят еще 19,95 млн.
«Она боролась за своего мужа, свою дочь и всех тех в сообществе, с чьей погибшей семьей обращались с таким же неуважением. Мы надеемся, что ее победа в суде и это мировое соглашение положат конец этой практике», — сказал о Брайант ее адвокат Луис Ли.
Фотографии с места авиакатастрофы, в результате которой погибли девять человек, обнародовали сотрудники пожарной охраны и подчиненные шерифа округа Лос-Анджелес. Ванесса Брайант позже заявила, что публикация снимков усугубила ее горе.
26 января 2020 года частный вертолет Коби Брайанта Sikorsky S-76 разбился о холм рядом с городом Калабасас в 65 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса. В результате крушения погибли все пассажиры воздушного судна, в том числе 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
Президент США Дональд Трамп назвал новость о гибели Брайанта ужасной. Память о легендарном баскетболисте почтили музыканты в ходе церемонии вручения «Грэмми». В январе 2022 года в Калифорнии установили памятник Коби и Джианне.
Брайант был пятикратным чемпионом НБА, а также лауреатом «Оскара» за короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол». В июне 2020 года он был посмертно награжден премией «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса.